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«Где ваши яйца?». Андраде бросил вызов Головкину

Американец намерен объединить пояса
Бокс Профессиональный бокс
14:12
«Где ваши яйца?». Андраде бросил вызов Головкину
Деметриус Андраде / фото - Boxing Scene

Обладатель пояса WBO Деметриус Андраде (20-0, 18 КО) уверен, что чемпион мира по версии IBF Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) боится дать ему бой. Во время беседы с Boxing Scene американец попросил устроить объединительный поединок

«Конечно, Головкин драться со мной не будет. DAZN Boxing, сделайте ему объединительный бой. Промоутер Том Леффлер, ты недостаточно доверяешь своему парню?

Да, это прямой вызов Тому, тренеру Джонатану Бэнксу и Головкину. Где ваши яйца?»

Промоутер Эдди Хирн ранее заявил, что собирается устроить бой для GGG.

Антон Кривенко
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Деметриус Андраде Геннадий Головкин

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