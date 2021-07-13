Хирн хочет, чтобы Головкин подрался с Андраде
«Где ваши яйца?». Андраде бросил вызов Головкину
Американец намерен объединить пояса
14:12
Деметриус Андраде / фото - Boxing Scene
Обладатель пояса WBO Деметриус Андраде (20-0, 18 КО) уверен, что чемпион мира по версии IBF Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) боится дать ему бой. Во время беседы с Boxing Scene американец попросил устроить объединительный поединок
«Конечно, Головкин драться со мной не будет. DAZN Boxing, сделайте ему объединительный бой. Промоутер Том Леффлер, ты недостаточно доверяешь своему парню?
Да, это прямой вызов Тому, тренеру Джонатану Бэнксу и Головкину. Где ваши яйца?»
Промоутер Эдди Хирн ранее заявил, что собирается устроить бой для GGG.
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