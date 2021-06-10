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Глава WBC прокомментировал бой Мейвезер – Пол

Маурисио Сулейман рассказал, что ему было необычно видеть Флойда Мейвезера в ринге
Бокс Профессиональный бокс
19:21
Глава WBC прокомментировал бой Мейвезер – Пол
Маурисио Сулейман и Флойд Мейвезер / фото - Twitter

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал прошедший выставочный поединок между блогером Логаном Полом и Флойдом Мейвезером. Слова функционера приводит Boxing Scene.

«Было необычно видеть Флойда Мейвезера, одного из величайших в истории, против Логана Пола, который был тяжелее на почти 20 кг и имел значительное превосходство в росте, но в выставочном бою больший контроль над происходящим на ринге в плане безопасности.

Это был развлекательный ивент. Он дал возможность привлечь к боксу миллионов людей, которые обычно его не смотрят. Надеюсь, что у этого вида спорта появятся новые поклонники».

Недавно Майк Тайсон предложил Логану следующего соперника.

Антон Кривенко
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Теги

Маурисио Сулейман Флойд Мейвезер Логан Пол

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