Уайт: «Нганну нужно было в 12 лет завести Youtube-канал, чтобы сейчас боксировать с Мейвезером»
Глава WBC прокомментировал бой Мейвезер – Пол
Маурисио Сулейман рассказал, что ему было необычно видеть Флойда Мейвезера в ринге
19:21
Маурисио Сулейман и Флойд Мейвезер / фото - Twitter
Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал прошедший выставочный поединок между блогером Логаном Полом и Флойдом Мейвезером. Слова функционера приводит Boxing Scene.
«Было необычно видеть Флойда Мейвезера, одного из величайших в истории, против Логана Пола, который был тяжелее на почти 20 кг и имел значительное превосходство в росте, но в выставочном бою больший контроль над происходящим на ринге в плане безопасности.
Это был развлекательный ивент. Он дал возможность привлечь к боксу миллионов людей, которые обычно его не смотрят. Надеюсь, что у этого вида спорта появятся новые поклонники».
Недавно Майк Тайсон предложил Логану следующего соперника.
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