Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 1
Сегодня 6
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Хорватия - Испания 3:5* Окончен
22:00 Франция - Швейцария 3:3 2-й овертайм
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 102:113 Окончен
Теннис (7 событий из 42) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Новак Джокович - Jack Draper 3:1 Окончен
16:50 Стефанос Циципас - Фрэнсис Тиафо 0:3 Окончен
18:50 Маккензи Макдональд - Карен Хачанов 1:3 Окончен
20:05 Энди Маррей - Николай Басилашвили 3:1 Окончен
21:10 Кристофер О'Коннелл - Гаэль Монфис 1:1 Прерван
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:30 Светлана Кузнецова - Лесли Керхов 0:2 Окончен
17:50 Слоан Стивенс - Петра Квитова 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Франция - Швейцария 3:3 2-й овертайм
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Англия - Германия -:- Запланирован
22:00 Швеция - Украина -:- Запланирован
Теннис (4 события из 88) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Denis Shapovalov - Филипп Кольшрайбер -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Михаэла Бузарнеску - Винус Уильямс -:- Запланирован
13:00 Элисе Мертенс - Харрье Дарт -:- Запланирован
13:00 Каролина Плишкова - Тамара Зиданшек -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован

Главред The Ring: «Дэвис не будет смотреться плохо в бою с Тейлором»

Даг Фишер высказался о дальнейших перспективах «Танка»
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 22:50
Главред The Ring: «Дэвис не будет смотреться плохо в бою с Тейлором»
Джервонта Дэвис / фото - elsiglodetorreon.com

Главный редактор издания The Ring Даг Фишер высказался в рамках своей еженедельной колонки о дальнейших перспективах звездного американского легковеса Джервонты Дэвиса (25-0, 23 КО), на выходных в Атланте нанесшего дебютное поражение соотечественнику Марио Барриосу (26-1, 17 КО).

«Я бы хотел, чтобы он спустился обратно в легкий вес и бросил вызов победителю боя Лопес - Камбосос, а также Райану Гарсии и Дэвину Хэйни.

Что же касается Джоша Тейлора, то я бы поставил на победу по очкам действующего чемпиона The Ring. Однако я считаю, что это была бы адская битва. Дэвис не будет смотреться плохо».

Мнением о своих перспективах в первом полусреднем весе поделился сам Дэвис.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джервонта Дэвис Марио Барриос

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Де Ла Хойя поддержал Барриоса после поражения Дэвису
Де Ла Хойя поддержал Барриоса после поражения Дэвису
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 22:20
Дэвис не планирует продолжать боксировать в суперлегком весе
Дэвис не планирует продолжать боксировать в суперлегком весе
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:38
Прогрейс обратился к Дэвису: «Никто и никогда не позволит тебе подобраться ко мне»
Прогрейс обратился к Дэвису: «Никто и никогда не позволит тебе подобраться ко мне»
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:14
Дэвис не будет драться с Ломаченко. Мейвезер будет сводить Джервонту лишь со своими боксерами
Дэвис не будет драться с Ломаченко. Мейвезер будет сводить Джервонту лишь со своими боксерами
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 09:34
2
Лопес-старший: «Теофимо вырубил бы Джервонту за четыре раунда»
Лопес-старший: «Теофимо вырубил бы Джервонту за четыре раунда»
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 13:20
«Поздравляю, жирдяй». Редкач забавным фото потроллил Дэвиса после завоевания очередного чемпионского пояса
«Поздравляю, жирдяй». Редкач забавным фото потроллил Дэвиса после завоевания очередного чемпионского пояса
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 12:46
2

Новости: Бокс

Букмекеры практически не дают шансов Усику в бою с Джошуа
Букмекеры практически не дают шансов Усику в бою с Джошуа
Профессиональный бокс
28 июня 22:55
Главред The Ring: «Дэвис не будет смотреться плохо в бою с Тейлором»
Главред The Ring: «Дэвис не будет смотреться плохо в бою с Тейлором»
Профессиональный бокс
28 июня 22:50
Де Ла Хойя поддержал Барриоса после поражения Дэвису
Де Ла Хойя поддержал Барриоса после поражения Дэвису
Профессиональный бокс
28 июня 22:20
Майки Гарсия: «60 на 40 в пользу Спенса в бою с Пакьяо»
Майки Гарсия: «60 на 40 в пользу Спенса в бою с Пакьяо»
Профессиональный бокс
28 июня 21:45
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Профессиональный бокс
28 июня 20:59
Уолберг: «Ломаченко, срази Лопеса и верни свои пояса»
Уолберг: «Ломаченко, срази Лопеса и верни свои пояса»
Профессиональный бокс
28 июня 20:40
Пакьяо: «Я отстою свою честь в суде. У меня есть право подраться со Спенсом»
Пакьяо: «Я отстою свою честь в суде. У меня есть право подраться со Спенсом»
Профессиональный бокс
28 июня 20:18
Митрофанов подерется с чемпионом Нигерии, у которого «0» в графе «поражения»
Митрофанов подерется с чемпионом Нигерии, у которого «0» в графе «поражения»
Профессиональный бокс
28 июня 19:58
Беспутин - о победе Ломаченко над Накатани: «Вася показал, что он находится на самом высоком уровне в легком весе»
Беспутин - о победе Ломаченко над Накатани: «Вася показал, что он находится на самом высоком уровне в легком весе»
Профессиональный бокс
28 июня 18:45
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
15
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
3
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости