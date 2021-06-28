Главред The Ring: «Дэвис не будет смотреться плохо в бою с Тейлором»

Даг Фишер высказался о дальнейших перспективах «Танка»



Джервонта Дэвис / фото - elsiglodetorreon.com

Главный редактор издания The Ring Даг Фишер высказался в рамках своей еженедельной колонки о дальнейших перспективах звездного американского легковеса Джервонты Дэвиса (25-0, 23 КО), на выходных в Атланте нанесшего дебютное поражение соотечественнику Марио Барриосу (26-1, 17 КО).

«Я бы хотел, чтобы он спустился обратно в легкий вес и бросил вызов победителю боя Лопес - Камбосос, а также Райану Гарсии и Дэвину Хэйни. Что же касается Джоша Тейлора, то я бы поставил на победу по очкам действующего чемпиона The Ring. Однако я считаю, что это была бы адская битва. Дэвис не будет смотреться плохо».

Мнением о своих перспективах в первом полусреднем весе поделился сам Дэвис.