Главред The Ring: «Третий бой Уайлдера и Фьюри не так интересен, как Джошуа – Фьюри»

Даг Фишер высказался об организации трилогии звездных тяжеловесов

Деонтей Уайлдер / фото - Getty Images

Главный редактор издания The Ring Даг Фишер высказался в рамках своей еженедельной колонки об организации трилогии звездных тяжеловесов, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), которая, как ожидается, состоится в середине лета в США.

«Конечно, Фьюри и Джошуа еще могут подраться. ЕСЛИ победят в предстоящих боях (а я считаю их твердыми фаворитами). Да, я не в восторге от Фьюри – Уайлдер 3, но я готов посмотреть его. Это большой бой. Чемпион WBC/The Ring сойдется со 2-ым номером нашего рейтинга. Кто знает, чего ожидать? Быть может, на этот раз нас ждет перестрелка вместо избиения. Конечно, я разочарован (мы уже готовили выпуск к анносу боя Джошуа и Фьюри), но я не отчаиваюсь. Однако я уже видел бой Уайлдера и Фьюри, и он не так интересен, как Джошуа – Фьюри».

Даг Фишер высказался о шансах Александра Усика (18-0-0, 13 KO) в бою против Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO).