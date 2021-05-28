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Головкин и Мурата проведут объединительный поединок в Токио

Унификация поясов состоится в конце 2021 года
Бокс Профессиональный бокс
08:21
Головкин и Мурата проведут объединительный поединок в Токио
Головкин и Мурата / Фото - prosports.kz
Чемпион мира по версии IBF в среднем дивизионе казахстанец Геннадий Головкин  (42-1-1, 41 KО) договорился об объединительном бое с обладателем титула WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 KO). Об этом сообщает The Athletic.

Боксеры достигли принципиальной договоренности о поединке, который состоится 28 декабря в Токио (Япония). 

Головкин и Мурата планируют перед очной встречей провести разминочные бои.

Напомним, что Головкин в последний раз выходил в ринг в декабре 2020 года, нокаутировав в седьмом раунде поляка Камила Шеремету.

Мурата не боксировал с декабря 2019 года, когда одержал досрочную победу над Стивеном Батлером. В январе этого года WBA перевела его из статуса «регулярного» в статус «суперчемпиона».

Накануне Международная боксерская федерация (IBF) провела промоутерские торги за право организации поединка за звание обязательного претендента на титул в среднем весе.



Владимир Кириченко
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Теги

Геннадий Головкин Риота Мурата

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