Головкин собирается провести два боя в 2021 году
Головкин и Мурата проведут объединительный поединок в Токио
Унификация поясов состоится в конце 2021 года
08:21
Головкин и Мурата / Фото - prosports.kzЧемпион мира по версии IBF в среднем дивизионе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 41 KО) договорился об объединительном бое с обладателем титула WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 KO). Об этом сообщает The Athletic.
Боксеры достигли принципиальной договоренности о поединке, который состоится 28 декабря в Токио (Япония).
Головкин и Мурата планируют перед очной встречей провести разминочные бои.
Напомним, что Головкин в последний раз выходил в ринг в декабре 2020 года, нокаутировав в седьмом раунде поляка Камила Шеремету.
Мурата не боксировал с декабря 2019 года, когда одержал досрочную победу над Стивеном Батлером. В январе этого года WBA перевела его из статуса «регулярного» в статус «суперчемпиона».
Накануне Международная боксерская федерация (IBF) провела промоутерские торги за право организации поединка за звание обязательного претендента на титул в среднем весе.
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