Головкин не заинтересован в объединительном бое с Андраде

GGG владеет поясом IBF в среднем весе

Геннадий Головкин / Фото: Facebook боксера

Чемпион мира IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) не заинтересован в объединительном поединке с обладателем титула WBO Деметриусом Андраде (30-0, 18 КО). Об этом сообщило издание Metro:

«Головкин одержал три победы после поражения от „Канело“ и в настоящее время является обладателем титула IBF в среднем весе. Чемпион WBO Деметриус Андраде настаивает на поединке с 39-летним казахстанцем, но тот, как сообщается, не заинтересован в объединительном бою».

Ранее Андраде бросил прямой вызов Головкину. 33-летний Деметриус уже давно находится в поисках кассового боя. Незадолго до GGG он активно пытался заполучить поединок с самым популярным боксером современности Саулем Альваресом, однако тот его всерьез не воспринимает.

Напомним, в конце года Головкин должен провести объединительный бой с другим чемпионом среднего веса.