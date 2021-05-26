Головкин собирается провести два боя в 2021 году

Кто может стать соперником GGG пока неизвестно

Геннадий Головкин / фото - bleacherreport.com

Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (42-1-1, 41 KО) хочет провести два поединка в 2021 году. Об этом сообщил WBN со ссылкой на источник, знакомый с планами боксера из Казахстана.

Перед объединительным боем против чемпиона WBA Реты Мураты (16-2, 13 KO) 31 декабря в Японии Головкин хочет провести защиту пояса и подраться с августе-сентябре.

Пока неизвестно, кто может стать соперником Головкина.

Международная боксерская федерация (IBF) провела промоутерские торги за право организации поединка за звание обязательного претендента на титул в среднем весе (до 72.6 кг).