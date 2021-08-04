Иван Голуб: «Я хочу через несколько лет стать чемпионом мира»
Голуб выиграл титульный бой с опытным американцем
Украинец дважды ронял соперника, но не смог добить
4 августа 11:15
Иван Голуб / Фото: 15rounds.com
В Нью-Йорке во время боксерского шоу компании Triller украинский полусредневес Иван Голуб (20-1, 15 KO) выиграл решением судей у 38-летнего Эрика Уокера (20-4, 9 KO).
Украинец контролировал ход поединка и в 5-м и 9-м раундах отправлял соперника в нокдаун. Но добить соперника оба раза не получилось.
По итогам десяти раундов украинец победил со счетом: 96:92, 97:91 и 98:90.
Победа позволила Голубу стать чемпионом США по версии USBA.
Напомним, для украинца это был первый поединок на шоу компании Triller.
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