Голуб выиграл титульный бой с опытным американцем

Украинец дважды ронял соперника, но не смог добить

Иван Голуб / Фото: 15rounds.com

В Нью-Йорке во время боксерского шоу компании Triller украинский полусредневес Иван Голуб (20-1, 15 KO) выиграл решением судей у 38-летнего Эрика Уокера (20-4, 9 KO).



Украинец контролировал ход поединка и в 5-м и 9-м раундах отправлял соперника в нокдаун. Но добить соперника оба раза не получилось.

По итогам десяти раундов украинец победил со счетом: 96:92, 97:91 и 98:90.

Победа позволила Голубу стать чемпионом США по версии USBA.

Напомним, для украинца это был первый поединок на шоу компании Triller.