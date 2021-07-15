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Гонгора: «Встреча с Канело станет венцом моей карьеры»

Карлос надеется провести поединок с Альваресом
Бокс Профессиональный бокс
22:30
Гонгора: «Встреча с Канело станет венцом моей карьеры»
Карлос Гонгора / фото - boxingscene.com

Эквадорский претендент во втором среднем весе (до 76.2 кг) Карлос Гонгора (20-0-0, 15 KO) причислил себя к бойцам, претендующим на поединок с действующим лидером рейтинга «pound-for-pound», мексиканцем Саулем Альваресом (58-1-2, 36 КО).

Карлоса цитирует портал boxingscene.com:

«Было бы здорово подраться за еще один пояс [Гонгора владеет второстепенным титулом IBO], однако это должно произойти во втором среднем весе. Потому что в этом случае можно заполучить самый большой бой - Канело.

Он отличный боксер, и он проделал большую работу, чтобы сохранить свое положение. Многие хотят подраться с ним, и я причисляю себя к ним. Я готовлюсь к этой встрече, которая, без сомнений, станет венцом моей спортивной карьеры».

Бой Альварес – Плант состоится 18 сентября.

Рене Тер Велде
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Сауль Альварес

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