Гонгора: «Встреча с Канело станет венцом моей карьеры»

Карлос Гонгора / фото - boxingscene.com

Эквадорский претендент во втором среднем весе (до 76.2 кг) Карлос Гонгора (20-0-0, 15 KO) причислил себя к бойцам, претендующим на поединок с действующим лидером рейтинга «pound-for-pound», мексиканцем Саулем Альваресом (58-1-2, 36 КО).

Карлоса цитирует портал boxingscene.com:

Он отличный боксер, и он проделал большую работу, чтобы сохранить свое положение. Многие хотят подраться с ним, и я причисляю себя к ним. Я готовлюсь к этой встрече, которая, без сомнений, станет венцом моей спортивной карьеры».