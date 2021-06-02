Городничев о том, почему Анатолий Ломаченко не тренирует Усика: «Кроме Васи, не должен никто быть лучше»

Специалист рассказал, что два топовых украинских боксера копируют стили Майка Тайсона и Мухаммеда Али





Усик и Ломаченко-старший / Фото: K2 Promotions Ukraine Один из бывших тренеров Владимира Кличко Сергей Городничев в интервью YouTube-каналу «Боксерская правда» рассказал о том, почему Анатолий Ломаченко не тренирует Александра Усика (18-0, 13 КО). «Кроме Васи не должен никто быть лучше. И все! Вася должен быть иконой бокса. Какая икона?! Какого бокса?! Ну он красавчик, боксирует хорошо, ну и что дальше? Ну показали, что он проигрывать умеет. Салидо его слил. Люди которые так ведут карьеру, то оно сказывается. А чего же он не тренирует Усика? Он не хочет. Они даже в США в разных залах тренировались. Анатолий Ломаченко хочет полностью влиять на твою судьбу, а Саша – непостоянный, у него нет лидерских качеств, четкости. Они тоже смеялись, показывали как Кличко делает, а сами копируют. Один Тайсона копирует (Ломаченко), а другой Мухаммеда Али (Усик), только Тайсоном Вася никогда не будет, а Усик не будет Али. Ну посмотрите, Вася весь накололся как Тайсон, а этот скачет и прыгает как Мухаммед. Но этого не будет. Надо быть самим собой, а не кем-то. Они себе кумиров понарисовывали и думают, что весь мир будет у их ног. Вот Васе показали, где этот мир. Салидо показал, Лопес показал. Кто следующий?» Напомним, Городничев также рассказал, что Усик сам не верит в свою победу над Джошуа.

Карен Агабекян