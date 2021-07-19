Городничев признался, что словами «Усик стоит три копейки» хотел привлечь внимание зрителей

Сергей Городничев / Фото: К2

Украинский специалист Сергей Городничев в интервью YouTube-каналу SportArena прокомментировал свои слова о том, что супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) стоит три копейки.



Джошуа имеет очень большой контракт и это не 10, 20 и даже не 50 миллионов. Вот это обидное распределение гонорара 80 на 20 – из-за того, что у Джошуа большой контракт, они не могут дать Усику столько денег, сколько он хочет. Поэтому получается три копейки, так как 80 на 20 – самое унизительное распределение финансов, которое может быть в боксе.

Если WBO санкционирует бой, это не говорит о том, что он состоится. Они говорят: «Вот вам такая цена». Естественно, Усик не будет боксировать за три копейки, но ему больше не дадут. Вот так и получается».