Городничев: «За два раунда спаррингов с Кличко Гассиев не попал ни одного удара»

Тренер – о перспективах Мурата в супертяжелом весе

Сергей Городничев

Экс-член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев вспомнил, как в 2015 году в тренировочный лагерь украинца приезжал бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (27-1, 20 КО):

«Что я скажу насчет перехода Гассиева и Бриедиса в супертяжелый вес? Я сейчас приведу пример с Гассиевым. Для чего они уходят в супертяжелый вес? Там больше денег, потому что крузеры в Америке не катят. Мы были в Майами, когда Владимир Кличко боксировал с Брайантом Дженнингсом. Был сбор, приехал Гассиев на спарринг-сессию к Владимиру. Становится с ним работать – и за два раунда не попал ни одного удара. Ребята, ни одного! Они сели с тренером в машину и улетели назад. Понимаете, как разница между Володей и Гассиевым? Он ни разу не попал. Я подумал: «Зачем он туда приехал?» Правильное было решение: сумку под руку, в самолет и назад в Лос-Анджелес. Так же будет здесь. С кем они будут боксировать? Просто громко заявить, что они переходят в супертяжелый вес? Но с кем им будут бои организовывать? Я не против, пусть переходят. Однако пусть еще дойдут до этого уровня».

Пока оппозиция Гассиева в супертяжелом весе – это даже не середняки. При этом, когда россиянин выступал в тяжелом дивизионе, он сражался с лучшими: Юниор Дортикос, Денис Лебедев и другие. Уступил Гассиев лишь однажды – Александру Усику.

Следующего оппонента Гассиева также вряд ли можно причислить к серьезным соперникам.