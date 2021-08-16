Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»

Станислав Горуна / Фото: Facebook

Бронзовый призер Токио-2020 в каратэ Станислав Горуна раскритиковал политическую позицию украинских боксеров Александра Усика (18-0, 13 KO) и Василия Ломаченко (15-2, 11 KO):

Усика и Ломаченко проработали и используют в своих интересах, использовав их религиозность. Спецслужбы другого государства. Жаль, что Василий и Александр этого не осознают.

При этом я не поддерживаю тех, кто говорит, что нам надо отказаться от побед Усика и Ломаченко. Нет, потому что то, что они делают – это победы Украины.

В их честь поднимается украинский флаг и звучит наш гимн. В мире не знают наших нюансов и, все же, воспринимают этих боксеров как украинцев. Это поднимает имидж нашему государству.

А в идеале Александра и Василия стоило бы убедить повернуться на украинскую сторону. С ними тоже надо говорить.