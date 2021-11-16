Гвоздик был удостоен награды от Всемирного боксерского совета

Бывший чемпион мира поддержал своего экс-соперника





Александр Гвоздик / Фото - badlefthook

«Спасибо за эту награду. Для меня честь быть частью семьи и истории WBC. К сожалению, Стивенсон не смог быть здесь, но он прошел через многие трудности в своей жизни. Надеюсь, что с ним все будет хорошо. Желаю ему всего наилучшего».

Экс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе(17-1, 14 КО) удостоился награды от Всемирного боксерского совета (WBC) за высокое спортивное мастерство, уважение к боксу и своему бывшему оппонентуЦитирует украинцаWBC.Поединок Гвоздик – Стивенсон состоялся 1 декабря 2018 года и завершился победой украинца нокаутом в 11-м раунде. Канадцу стало плохо в раздевалке, из-за чего его забрала скорая. В больнице боксера ввели в искусственную кому для нейтрализации последствий внутричерепного кровоизлияния.Неделей позже было подтверждено, что Стивенсона вывели из комы, после чего Адонис прошел успешный курс реабилитации.