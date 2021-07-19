Гвоздик: «Честно признаться, такого перфоманса я от Ломаченко с Накатани не ожидал»

Александр уверен, что Василий должен драться с Лопесом

Александр Гвоздик / Фото: Top Rank

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что остался удивленным от выступления Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в бою с японцем Масаеши Накатани (19-2, 10 КО).



«Думаю, это был Лома, которого мы привыкли видеть. Честно признаться, такого перфоманса я от Васи не ожидал. Не думал, что в этом бою будет интрига, потому что стиль Накатани... Вася просто выше классом. Да, японец высокий, идет вперед. Вася сделал именно то, что он должен был сделать в этом бою. Мне очень понравилось, потому что за всю Васину профи-карьеру мы видели боксера, который работает с первого раунда. Васе это было нужно, он это сделал».

Напомним, Гвоздик уверен, что Ломаченко заслужил реванш с Теофимо Лопесом и готов даже на финансовые уступки.