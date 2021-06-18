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Гвоздик дал прогноз на третий поединок Фьюри против Уайлдера

Экс-чемпион мира уверен, что отличий от предыдущего боя не будет
Бокс Профессиональный бокс
16:23
Гвоздик дал прогноз на третий поединок Фьюри против Уайлдера
Фьюри и Уайлдер / Фото: boxingnewsandviews.com

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) в эфире BoxingTime.ua в Instagram предсказал, как пройдет трилогия чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).

Я думаю, этот бой не будет кардинально отличаться от предыдущего. В какую сторону – не знаю. Предполагаю, что Уайлдер будет выглядеть лучше. Но в целом мне кажется, что радикально картинка не изменится.

Конечно, там можно посмотреть пресс-конференцию и начать думать одно и другое. Но кардинальные изменения с боксером не происходят за 2-3 месяца подготовки с новым тренером. Да, что-то он улучшил, но я думаю, что супердругого Уайлдера мы не увидим, как и супердругого Фьюри.

Фьюри намного выше уровнем как боксер, но не стоит исключать тот момент, что Уайлдер всегда может ударить. Мой прогноз такой: бой будет плюс-минус похож на то, что мы видели во втором поединке. Или Уайлдер в каком-то из раундов попадет. Если он попадет, то это сразу изменит картинку в один момент, в один удар. Но забудьте о том, что мы увидим шахматную партию, а Уайлдер будет заходить по сторонам. Будет то же самое.

Напомним, что Уайлдер назвал Фьюри самым ненавистным боксером.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Александр Гвоздик

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