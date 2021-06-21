Гвоздик: «Если Усик будет валять Джошуа в каждом раунде, то проиграет раздельным решением»

Александр Усик / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в прямом эфире ресурса BoxingTime.ua в Instagram заявил, что обязательному претенденту на титул WBO в супертяжелом дивизионе Александру Усику (18-0, 13 КО) не стоит рассчитывать на победу судейским решением в бою против обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), с которым он должен подраться в сентябре в Великобритании.

Я больше чем уверен, что там реванш прописан только в том случае, если Джошуа проиграет. А если Усик проиграет, мне кажется, реванша не будет. Я не думаю, что он там прописан. Если прописан, то он, скорее всего, будет, потому что начнутся суды, как было с Уайлдером. Но я думаю, что он прописан там в одностороннем порядке. Я не знаю. Это мое мнение.

Либо, если будет реально интересный, конкурентный бой, тогда конечно. Люди любят зрелище. Но если Саня попытается устроить зрелище, он проиграет досрочно. Соответственно, зрелища в этом бою мы не увидим, потому что Саня не глупый парень. Так что в случае поражения Саши реванша не будет, если он не прописан в контракте».