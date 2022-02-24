Братья Кличко: «Сегодня происходит большая трагедия для всего мира»
Гвоздик, как и Ломаченко с Усиком, никак не отреагировал на военное нападение России на Украину
Известные украинские боксеры игнорируют вероломное нападение на нашу страну
14:25
Фото: Facebook Гвоздика
Бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 13 КО) у себя в социальных сетях никак не отреагировал на военное нападение России на Украину.
Последний пост в Instagram Гвоздик сделал еще 15 февраля.
Напомним, Василий Ломаченко и Александр Усик также никак не высказались о событиях сегодняшнего дня в Украине.