Гвоздик: «Ломаченко с командой прислушались к критике после боя с Лопесом»

Ломаченко и Гвоздик / Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в эфире BoxingTime.ua в Instagram рассказал о впечатлениях от визита в тренировочный лагерь экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) во время его подготовки к поединку с легковесом Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).



Видимо, они прислушались к критике после боя с Лопесом. Я не знаю. Там за эти все вопросы отвечает Анатолий Николаевич. До этого там всегда было и по пять спарринг-партнеров. С Лопесом нужно делать поправку на состояние здоровья. Когда ты готовишься с разными спарринг-партнерами, каждый из которых хочет оторвать тебе голову, тут тоже вероятность травматичности очень возрастает. Они тогда сделали такую поправку – получилось, как получилось. Возможно, сейчас решили вернуться к предыдущему сценарию подготовки.

Сейчас Вася выглядит абсолютно нормальным. Но бой с Накатани нам все покажет, потому что Вася и моложе не становится, и после поражения любой боксер испытывает психологические проблемы в том или ином объеме.