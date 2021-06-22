Гвоздик: «Мы еще увидим Деревянченко в титульном бою»

Александр Гвоздик / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в прямом эфире ресурса BoxingTime.ua в Instagram заявил, что украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) все еще способен завоевать чемпионский титул, несмотря на три неудачные попытки.

Тут больше, наверно, значит работа менеджеров, у него хороший менеджер. Я думаю, ему еще предоставят шанс. Вот так мне кажется. Он сам трудолюбивый, неглупый парень, у него отличная команда, поэтому я думаю, что в бою за титул мы Сережу еще увидим. Даже, возможно, мы увидим еще одного чемпиона из Украины».