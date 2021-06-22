Гвоздик: «Я не планировал становиться профессионалом»
Гвоздик: «Мы еще увидим Деревянченко в титульном бою»
Украинец не сомневается в своем соотечественнике
19:30
Александр Гвоздик / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в прямом эфире ресурса BoxingTime.ua в Instagram заявил, что украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) все еще способен завоевать чемпионский титул, несмотря на три неудачные попытки.
«По-моему, у Деревянченко три поражения, но он никому разгромно не проиграл. Мне кажется, что эти поражения подняли стоимость его активов. То, что ему могут дать хороший бой – 100%. Но он достаточно опасный шаг вперед для проспекта. Проспекту там вообще делать нечего. Я думаю, он его разберет по запчастям. А для топовых боксеров – сложно сказать.
Тут больше, наверно, значит работа менеджеров, у него хороший менеджер. Я думаю, ему еще предоставят шанс. Вот так мне кажется. Он сам трудолюбивый, неглупый парень, у него отличная команда, поэтому я думаю, что в бою за титул мы Сережу еще увидим. Даже, возможно, мы увидим еще одного чемпиона из Украины».
Сам Сергей Деревянченко высказался о своем следующем поединке.
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