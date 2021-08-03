Гвоздик: «Поединок с Джошуа – вершина карьеры Усика»

Полутяж признался, что отправится в Лондон поддержать украинца

Усик и Джошуа / Фото: Talk SPORT

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) в интервью Youtube каналу WHEN THE SMOKE CLEARS высказался о предстоящем поединке Александра Усика (18-0, 13 KO) с обладателем титулов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Я был на поединке Ломаченко с Накатани. Находился около ринга. Поддерживал Лому. Бой Усика с Джошуа – вершина его карьеры. Посмотрим. Я, вероятно, отправлюсь в Лондон, чтобы также оказать ему поддержку. Конечно, Лондон занимает особое место в наших сердцах.

Гвоздик также рассказал о веселой атмосфере во время тренировочных лагерей с Усиком и Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).