Гвоздик прокомментировал поединок Ломаченко с Накатани

Украинец поздравил своего соотечественника с победой над японцем



Александр Гвоздик / фото - fightnews.info

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик отреагировал на победу своего товарища Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в бою с японским легковесом Масаеши Накатани (19-2, 13 КО).

Промоутеры преподносили бой Ломы с Накатани как перезагрузку матрицы после сбоя в поединке с Теофимо Лопесом. Как констатировал Гвоздик, Ломаченко действительно удалось оставить поражение от американца в прошлом.

«Перезагружен! Поздравления Василию Ломаченко! Великолепное выступление!».

Василий Ломаченко остановил Накатани в девятом раунде, владея подавляющим преимуществом по ходу поединка.