Херринг: «Реванш Ломаченко и Лопеса развеет все сомнения»
Гвоздик прокомментировал поединок Ломаченко с Накатани
Украинец поздравил своего соотечественника с победой над японцем
10:30
Александр Гвоздик / фото - fightnews.info
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик отреагировал на победу своего товарища Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в бою с японским легковесом Масаеши Накатани (19-2, 13 КО).
Промоутеры преподносили бой Ломы с Накатани как перезагрузку матрицы после сбоя в поединке с Теофимо Лопесом. Как констатировал Гвоздик, Ломаченко действительно удалось оставить поражение от американца в прошлом.
«Перезагружен! Поздравления Василию Ломаченко! Великолепное выступление!».
Василий Ломаченко остановил Накатани в девятом раунде, владея подавляющим преимуществом по ходу поединка.
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