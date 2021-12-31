Гвоздик назвал имя лучшего полутяжеловеса в мире на данный момент
Гвоздик: «Редкач на виду, хайпует, делает какие-то такие действия»
Бывший чемпион мира – о своем скандальном соотечественнике
31 декабря 2021г. 12:00
Александр Гвоздик / Фото - ringside24Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) в интервью YouTube-каналу USACHEV TV высказался о своем скандальном соотечественнике Иване Редкаче (23-6-1, 18 KO).
«Послушайте, Ваня делает то, что ему хочется и нравится. Захотелось ему – он сказал так. Я не знаю, я с Ваней не общаюсь близко. Он на виду, хайпует, делает какие-то такие действия, другие, может, какие-то моменты противоречивые, но я же это не контролирую».
«Как я вам скажу, какой он человек? Я с ним близко не общаюсь. Когда ты видишь человека раз в год, то досконально не сложишь о нем впечатление».
Ранее Редкач заявил, что Анатолий Ломаченко запретил Гвоздику болеть за него в бою с Реджисом Прогрейсом. В ответ Александр обвинил Редкача во лжи и сообщил, что они никогда не были товарищами.