Гвоздик: «У Виталия Кличко была плохая защита? Так почему он на ж*пу не падал?»

Полутяж заявил, что просто так человек в Книгу рекордов Гиннеса попасть не смог бы

Виталий Кличко / Фото: AFP Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) в эфире BoxingTime.ua в Instagram заявил, что недостаточная техническая подготовка экс-чемпиона мира Виталия Кличко не была проблемой для легендарного супертяжеловеса:

Говорят, что Виталий Кличко был совсем не техничный и вообще необученный. Да какая разница? У него там люди падают все. У него был рекорд 32-0, 32 нокаута. Человек в Книге рекордов Гиннесса. Слабый он? Не техничный? Вот это, значит, техника. Если ты такой техничный, и тебя бьют все, так ты, значит, не техничный. Плохая у него защита, и что – он на ж*пу падает? Значит, хорошая, она ему не нужна. Битва титанов. Бою Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом исполнилось 18 лет

Олег Шумейко-младший