И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Гвоздик: «Усик и Ломаченко всегда были весельчаками»
Экс-чемпион мира вспомнил о временах, проведенных с соотечественниками в тренировочных лагерях
3 августа 10:10
Гвоздик, Ломаченко и Усик / Фото: instagram.com/klimasmanagement
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик
(17-1, 14 KO) в интервью Youtube каналу WHEN THE SMOKE CLEARS вспомнил атмосферу тренировочных лагерей, в которых он находился вместе с Александром Усиком (18-0, 13 KO) и Василией Ломаченко (15-2, 11 KO):
Было слишком много веселых историй связанных с Усиком и Ломаченко. Мы проводили почти все время в тренировочных лагерях. Я жил в одной комнате с Усиком. И я не могу выбрать самую смешную историю, связанную с ним, ведь таких было по несколько на день.
Когда ты находишься там, отстраненный от внешнего мира, ты должен веселиться. Тебе стоит это делать, чтобы не сойти с ума.
Напомним, что Усик в следующем поединке сразится за четыре титула в супертяжелом весе с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).