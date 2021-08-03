Гвоздик: «Поединок с Джошуа – вершина карьеры Усика»
Гвоздик: «Успех сборной Украины на Олимпиаде-2012 – заслуга Анатолия Ломаченко»
Экс-чемпион мира отдал должное отцу Василия Ломаченко
3 августа 12:26
Усик, Анатолий и Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Бронзовый призер Лондона-2012 Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) в интервью Youtube каналу WHEN THE SMOKE CLEARS признался, что успех сборной Украины по боксу (две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали) – заслуга Анатолия Ломаченко, отца и тренера двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко (15-2, 11 KO).
Было круто привезти домой олимпийскую медаль. На тот момент это было мое крупнейшее достижение. Мне было одновременно радостно и грустно, потому что металл мог быть другим. Но при этом я мог проиграть и в первом бою. Поэтому я думаю, что был больше рад, чем расстроен.
Анатолий Ломаченко никогда официально не был моим тренером, но он заботился обо всей олимпийской сборной. Официально у нас был главный тренер, но всю работу делал Анатолий Ломаченко. Я думаю, что мы все должны отдать ему должное за достижения нашей команды на той Олимпиаде.
Также Гвоздик поделился мнением о поединке Александра Усика (18-0, 13 KO) за четыре титула с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).