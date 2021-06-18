Махались или просто обнимались? Гвоздик посетил лагерь Ломаченко
Гвоздик: «В этой жизни Усик никогда не станет сильнее Джошуа»
Бывший чемпион мира – о предстоящем поединке в супертяжелом дивизионе
08:13
Александр Гвоздик / Фото - eurosportЭкс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в прямом эфире Instagram-паблика BoxingTime.ua поделился ожиданиями относительно поединка между обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Мне сложно сказать, смогут ли команды Усика и Джошуа договорится, ведь я не понимаю, как ведутся переговоры. Я только читаю в СМИ. Туда выплывает либо большое количество др*сни. Либо то, что нам позволяют слышать. Какая ситуация на самом деле, я не знаю. Усик – нежеланный оппонент для команды Джошуа. Не с той позиции, что он сейчас обыграет их или перевернет. А с той позиции, что это можно не так дорого продать. Это мое личное мнение. Тот же Уайлдер поставил их в ту позицию, когда у них нет выбора. Понятно, что вместо того, чтобы простаивать или лишаться титулов, либо платить какие-то отступные, им нужно боксировать. В этом плане Саня должен сделать какое-то заявление с благодарностью для Уайлдера. Это очень сильно приближает его к цели».
«Конкретно по бою сложно сказать. Я знаю, что Саня сильно налегает на то, чтобы набирать вес и становиться сильнее. Но тут ситуация такая: главное, чтобы Саня не поверил, что он станет сильным. Сильнее Джошуа он никогда не станет в этой жизни. Усику нужно делать ту работу, которую он делал со всеми соперниками. Он делал это, будучи слабее, чем есть сейчас. Я знаю, что Саня работает с очень хорошим тренером, подтягивает ФИЗО. Ему это очень сильно поможет. Отталкиваться нужно все равно от той работы, которую он раньше делал. Думаю, он это и так прекрасно знает. Если ему начнет казаться, что он стал сильным и может где-то с Джошуа на средней дистанции постоять, то это хреновая затея. Думаю,что Усик может выиграть. Из этой троицы Джошуа – самый лучший вариант для Сани. С Уайлдером или Фьюри я вижу историю тяжелее. Мы говорим о стилях. Это не означает, что Джошуа слабее Уайлдера. Мне кажется, что с ним Сане было бы сложнее».
Напомним, поединок Усик – Джошуа может состояться 18 или 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».
Комментарии 0