Гвоздик: «Я не планировал становиться профессионалом»

Александр Гвоздик / фото - fightnews.info

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в прямом эфире ресурса BoxingTime.ua в Instagram признался, что даже не планировал переходить в профессиональный бокс.

Даже смотришь интервью Усика, Ломаченко, и они говорят: «Мы проснулись в детстве и папа сказал, что будет Олимпиаду, и я начал жить этим». Я никогда ничем этим не жил. Даже в любительском боксе, думал, что поеду на Украину, может, долезу до призов. Долез. Может, выиграю – выиграл. Поеду на мир, посмотрим. Вот так у меня всю жизнь было.

Потом Олимпиада, думаю: «Ну все, Олимпиада – и хорош». Блин, потом еще возможности появляются. Я реально смотрю на вещи. Наверное, в этом моя проблема. Мне не хватает какой-то магической штуки, я очень прагматичен».