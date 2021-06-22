Гвоздик: «Я не планировал становиться профессионалом»
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в прямом эфире ресурса BoxingTime.ua в Instagram признался, что даже не планировал переходить в профессиональный бокс.
«Не все складывалось, как я ожидал, потому что было много подводных камней и всего остального. Но мне вообще нравится, что со мной происходит в жизни. Я особо и не планировал профессионалом становиться. В 2013 году стал не без помощи пацанов, которые своим примером показали, что можно. Я подумал, что всю жизнь этим прозанимался, Олимпиада позади, заслуженный мастер спорта, надо хотя бы попробовать. Ну поковыряюсь год-два, а потом что-то буду делать.
Даже смотришь интервью Усика, Ломаченко, и они говорят: «Мы проснулись в детстве и папа сказал, что будет Олимпиаду, и я начал жить этим». Я никогда ничем этим не жил. Даже в любительском боксе, думал, что поеду на Украину, может, долезу до призов. Долез. Может, выиграю – выиграл. Поеду на мир, посмотрим. Вот так у меня всю жизнь было.
Потом Олимпиада, думаю: «Ну все, Олимпиада – и хорош». Блин, потом еще возможности появляются. Я реально смотрю на вещи. Наверное, в этом моя проблема. Мне не хватает какой-то магической штуки, я очень прагматичен».
Александр Гвоздик опубликовал свежее видео тренировкина боксерском ринге.
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