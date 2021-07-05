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И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности

Легендарный боксер сделал аванс своему титулованному соотечественнику


Бокс Профессиональный бокс
10:53
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Майк Тайсон / Фото - blackenterprise
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Майк Тайсон считает действующего чемпиона мира в трех весовых категориях Джервонту Дэвиса (25-0, 23 КО) лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

Цитирует Тайсона Boxing Insider.

«Я думаю, что Джервонта Дэвис – лучший боксер в мире прямо сейчас. В этом нет никаких сомнений, он доказал это».


Напомним, 27 июня Дэвис провел дебютный поединок в первом полусреднем весе, выиграв у Марио Барриоса (26-1, 17 КО) техническим нокаутом в 11-м раунде.
Владимир Кириченко
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Теги

Джервонта Дэвис Майк Тайсон

Комментарии 1

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5 июля 2021г. 13:02
Тайсон ебнулся , почему тогда Джервонта и все они Хейни хуейни бегают от Ломаченко???
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