Тренер Дэвиса: «Зачем нам сейчас драться против Ломаченко?»
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Легендарный боксер сделал аванс своему титулованному соотечественнику
10:53
Майк Тайсон / Фото - blackenterpriseЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Майк Тайсон считает действующего чемпиона мира в трех весовых категориях Джервонту Дэвиса (25-0, 23 КО) лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.
Цитирует Тайсона Boxing Insider.
«Я думаю, что Джервонта Дэвис – лучший боксер в мире прямо сейчас. В этом нет никаких сомнений, он доказал это».
Напомним, 27 июня Дэвис провел дебютный поединок в первом полусреднем весе, выиграв у Марио Барриоса (26-1, 17 КО) техническим нокаутом в 11-м раунде.