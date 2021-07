И где тут увидели ничью? Статистика ударов боя за «абсолюта» Джермелл Чарло – Кастаньо

Кастаньо против Джермелла Чарло / Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

Обладатель титулов WBC/WBA/IBF в первом среднем весе Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) и чемпион WBO Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO) не сумели определить победителя по итогам 12 раундов.



Кастаньо выбросил 586 ударов – 173 оказались точными. Чарло нанес 533 удара – 151 из которых нашли цель. Американец намного лучше работал джебом – 53 против 9, в то время как аргентинец оказался на голову выше по силовым ударам – 164 на 98.

Castano had the edge in landed punches, while Charlo landed the harder shots in an excellent fight where both fighters landed 40% of their power punches. Castano's 173 landed punches were the most by a Charlo opponent. pic.twitter.com/uFGHD6E5ba