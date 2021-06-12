Ломаченко – о поединке Мейвезер – Логан Пол: «Это не спорт, они делают деньги»
И как они рискнули? Мейвезер стал жертвой криминала
Легендарный американец предложил солидное вознаграждение за информацию
12:59
Флойд Мейвезер / Фото - japantimes.co.jpБывший чемпион мира в пяти весовых категориях легендарный американец Флойд Мейвезер-младший в Instagram сообщил, что один из его домов в Лас-Вегасе (штат Невада, США) был ограблен.
«Дом – это место покоя, мира и комфорта. Когда кто-то нарушает ваше святилище, это тревожно и больно. Один из моих домов в Лас-Вегасе был ограблен. Украли много дорогих сумок и других ценных вещей. Я предлагаю вознаграждение не менее 100 тыс. долларов за информацию, которая приведет к возврату моего имущества. Уровень неуважения и жадности, которые требуется для подобного поступка, невозможно представить. Спасибо всем, кто предоставит хоть какую-то информацию».
Накануне Мейвезер прокомментировал возможность своего боя против известного видеоблоггера Джейка Пола.
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