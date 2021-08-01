ДиБелла прокомментировал слухи о поединке Ричарда с Ломаченко
И снова за свое. Редкач поздравил главного конкурента Ломаченко с Днем Рождения
Абсолютному чемпиону Лопесу исполнилось 24 года
13:32
Фото: fighnews.info
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) поздравил с 24-летием абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) в его посте в Instagram:
С Днем Рождения, мужик
Напомним, что в возможном реванше Лопеса и Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) Редкач предрек победу американца нокаутом.