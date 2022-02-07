Дата реванша Усик – Джошуа зависит от Альвареса
IBF определила претендентов на поединок с Альваресов
В элиминаторе встретятся россиянин и кубинец
12:21
Сауль Альварес / Фото - DAZNМеждународная боксерская федерация (IBF) завершила поиски боксеров относительно своего претендентского боя во втором среднем дивизионе, в котором чемпионом является Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО).
Еще в феврале 2021 года за право подраться с действующим чемпионом должны были встретиться россиянин Евгений Шведенко (15-0-0, 6 KO) и казахстанец Айдос Ербосынулы (16-0-0, 11 KO), однако последний снялся с поединка из-за положительного теста на коронавирус.
Затем организация попыталась свести Шведенко с соотечественником Владимиром Шишкиным (12-0-0, 7 KO) и американцем Калебом Труа (31-5-2, 19 KO), однако и не смогли принять бой.
Теперь россиянину нашли еще одного оппонента, непобежденного кубинца Уильяма Скалла (18-0-0, 9 KO). Об этом сообщает boxingscene.com.
Ранее стала известна приблизительная дата и место проведения следующего боя Альвареса.
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