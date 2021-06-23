«Иди, ежиков паси!» Ковалев поссорился с фанатом из-за вакцинации

Россиянин поддержал идею известного актера

Сергей Ковалев / фото - To Fight

Экс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) поссорился с фанатом в своем Instagram.

Россиянин поделился видео с речью актера Егора Бероева о праве выбора человека вакцинироваться или нет против коронавируса. В комментариях появились разные мнения на этот счет, на одно из высказываний «Крашер» ответил в своем стиле.

«Кто хочет, тот колется, кто не хочет, тот не колется, а кто в Америке живет, вообще нех*й лезть в Россию». «Да ты иди вообще ежиков паси, живность бесполезная!!!»

Ранее Ковалев дал прогноз на бой Усик – Джошуа.