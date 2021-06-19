Иноуэ и Чарло возвращаются. Представляем взрывной боксерский уик-энд

Рассказываем о главных поединках недели





Превью

Наоя Иноуэ и Джермалл Чарло

ИНОУЭ – ДАСМАРИНЬЯС



В ночь на 20 июня в Лас-Вегасе чемпион мира по версиям WBA и IBF в легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (20-0, 17 KO) проведет защиту поясов против филиппинца Майкла Дасмариньяса (30-2-1, 20 KO).

Иноуэ 28 лет и он на текущий момент один из десятки лучших боксеров рейтинга P4P. Прозвище «Монстр» очень сильно подходит именно этому парню, поскольку до боя с Нонито Донэйром в финале Всемирной боксерской суперсерии он жестко и непринужденно уничтожал своих оппонентов. Филиппинец смог дать японцу очень хороший бой, поскольку стал первым топовым оппонентом Наойи в новой весовой категории. Но пока такой оппозиции для самурая не предвидится.

Сейчас в весовой категории не видно никого, кто мог бы уверенно победить японца, либо дать равный бой. Донейр и Гильермо Ригондо уже возрастные и сложно сказать, как они смогут выдержать бой с японцем в плане функциональной готовности. А кто другие? Вероятно, придется снова подняться в весе.

Свой последний поединок Иноуэ провед 10 декабря 2020 года в Лас-Вегасе против Джейсона Молони, которого «Монстр» нокаутировал в седьмом раунде. Теперь нам сложно ждать, какой-то другой результат в поединке с Дасмариньясом.

Оппонент Нонито может уверенно считаться интересным персонажем, поскольку он смог добраться в топ-20 своего веса, проводя бои лишь в Азии. Майкл ни разу не дрался в США. Но на этом весь интерес к нему пропадает. Дасмариньяс свой последний поединок провел 26 октября 2019 года в бою с оппонентом с 25 победами и 28 поражениями. Сложно представить, как человек с такой оппозицией способен претендовать на чемпионский пояс. Но у нас бокс, а не UFC, и здесь такое возможно.

Дасмариньяс, как и многие бойцы из Филиппин, очень жесткий, хоть и проверялось это на не самой сильной оппозиции. Майкл любит работать на контратаках, но и сам диктовать условия может. Филиппинец обожает нокаутировать оппонентов ударом навстречу, либо зажимать тех у канатов. При этом, боксеру не хватает легкости в ногах, а его технический арсенал и защита нуждаются в улучшении.

Иноуэ нельзя назвать очень техничным боксером – он имеет среднестатистический арсенал, который не намного лучше чем у Дасмариньяса. Но у Наоя убийственный удар правой, быстрые руки, хорошый тайминг и инстинкт хищника. Все эти навыки позволяют ему быть лучшим боксером в своем дивизионе.

В предстоящем поединке мы ждем, что Иноуэ в начале боя будет переть на соперника, и несмотря на пропущенный удары, которые однозначно будут, он сможет потрясти оппонента, а затем нокаутирует.

Прогноз. Победа Иноуэ нокаутом в третьем раунде.

Онлайн трансляция боя Иноуэ – Десмариньяс.

ЧАРЛО – МОНТИЭЛЬ

В ночь на 20 июня в Хьюстоне чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло (31-0, 22 KO) проведет защиту пояса против Хуана Масиаса Монтиэля (22-4-2, 22 KO).

Чарло еще в начале своей карьеры пророчили большой успех в боксе, поскольку он с братом были хорошо вознаграждены природой, которая в дополнении с тяжелой работой в зале принесла обоим титулы чемпионов мира. Джермаллу уже 31 год и он стал не просто чемпионом, но и одним из самых больших имен в своем дивизионе. Конечно, американца пока нельзя сравнить по популярности в мире с Саулем Альваресом и Генндадием Головкиным, но все впереди, если он не будет сбавлять обороты.

В своем последнем поединке Чарло смог закрепить статус топового боксера, победив украинца Сергея Деревянченко. Оппонент на тот момент проигрывал решением лишь Даниэлю Джейкобсу и Геннадию Головкину. И если с результатом боя с американцем можно согласиться, то казахстанцу украинец точно не уступил. Бой с Деревянченко должен был показать как Джермалл будет выглядить на его фоне с другими топовыми средневесами.

Чарло бой с Деревянченко выиграл более уверенно, чем Джейкобс и Головкин и поэтому американец теперь ищет бой с обоими, поскольку он уверен в победе. К тому же, Джермалл доказал всему миру, что он сейчас лучший средневес мира.

Но в предстоящем поединке сильно удручает уровень соперника. Чарло бы драться с такими же топовыми оппонентами, а его сводят с мексиканцем, пиком карьеры которого было поражение нокаутом во втором раунде от Хайме Мунгии. В коронавирусный 2020 год Монтиэль провел лишь один бой ؘ– с Джеймсом Кирклэндом и победил нокаутом в первом раунде. С тех пор опытный американец, боксировавший с Альваресом, больше на ринге не появлялся.

Монтиэль – это прирожденный нокаутер – 22 победы и все досрочно. Этот парень медленный на ногах, держит руки опущенными, но его удары настолько тяжеленный, что соперники сразу его прочувствуют. Хуан любит работать на дальней дистанции, где даже его джебы приносят существенный урон. При этом, мексиканец очень однообразный и если его оппоненты движутся на ногах весь бой и расстреливают его с дистанции, то у него начинаются проблемы.

Мы ждем, что обладающий отличной скоростью, техникой и мощью Чарло будет работать вторым номером, разбивая оппонента на контратаках. Нам кажется, что поймать чемпиона мексиканец не сможет, а сам нахватается много ударов и проиграет досрочно.

Погноз: Победа Чарло нокаутом в седьмом раунде.

Онлайн трансляция боя Чарло – Монтиэль.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua