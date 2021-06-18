Иноуэ: «Мне нужно отдать должное Нонито Донэйру»
Иноуэ и Дасмаринас провели финальную дуэль взглядов перед очным поединком
Бой в легчайшем дивизионе состоится 19 июня в Лас-Вегасе
14:52
Наоя Иноуэ и Майкл Дасмаринас / Фото - BoxingsceneЧемпион WBA, IBF и The Ring в легчайшем дивизионе и член рейтинга «pound-for-pound», японец Наоя Иноуэ (20-0-0, 17 KO), и его оппонент, филиппинец Майкл Дасмаринас (30-2-1, 20 KO), встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе, где 19 июня состоится их 12-раундовый поединок.
Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 20 июня, ориентировочно в 5:00.
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