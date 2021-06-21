Иноуэ легко прибил очередного соперника. Ему нужен более серьезный вызов
Иноуэ хочет боя с победителем поединка между Донейром и Касимеро
На кону встречи будет стоять звание абсолютного чемпиона мира
09:22
Наойя Иноуэ / фото - Boxing Scene
Чемпион мира по версиям WBA/IBF Наойя Иноуэ (21-0, 18 КО) прокомментировал свою победу над Майклом Дасмариньясом (30-3-1, 20 КО). Японец в своем Instagram уже назвал следующего желаемого соперника.
«Всем спасибо за поддержку. Следующий бой будет еще лучше. Надеюсь провести объединительный бой против победителя поединка Донэйр – Касимеро».
Донэйр и Касимеро проведут также объединительный поединок 14 августа.
Боб Арум ранее высказался о перспективах Иноуэ.
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