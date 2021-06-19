Иноуэ и Дасмаринас провели финальную дуэль взглядов перед очным поединком
Иноуэ минимально перевесил соперника накануне боя
В рамки легчайшей категории уложились оба боксера
07:40
Наойя Инауэ и Майкл Дасмариньяс / фото - Top Rank
Чемпион WBA, IBF в легчайшем дивизионе Наойя Иноуэ (20-0, 17 KO) уложился в рамки весовой категории перед возвращением в ринг. Его соперник – Майкл Дасмариньяс (30-2-1, 20 КО) также показал допустимый вес накануне поединка.
Результаты взвешивания:
Наойя Иноуэ – 53,5 кг
Майкл Дасмариньяс – 53,3 кг
Встреча состоится 19 июня в Лас-Вегасе.
За ходом поединка Иноуэ – Дасмаринас следите в прямой трансляции XSPORT, начиная с 05:00 20 июня.
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