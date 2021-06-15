Иноуэ вернется в ринг 19 июня. Соперник уже известен
Иноуэ: «Мне нужно отдать должное Нонито Донэйру»
Японец отметил успехи своего бывшего оппонента
18:08
Наойя Инуэ и Нонито Донэйр / Фото - twitter.com/SkySportsBoxing
Чемпион мира по версиям WBA и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ (20-0, 17 КО) прокомментировал успехи филиппинца Нонито Донэйра (41-6, 27 КО).
«Мне нужно отдать должное Нонито Донэйру. Я очень впечатлился тем, как он продолжает расти и преуспевать на данном этапе его карьеры. Это было великолепное выступление (в поединке с Убаали), и было приятно увидеть то, как он дрался против другого чемпиона мира. Это является прямым результатом его тяжелого труда, который он продолжает вкладывать, чтобы оставаться на высоком уровне.
Реванш? Вообще не задумывался об этом. Но он вновь стал чемпионом мира благодаря тяжелой работе».
Напомним, Иноуэ и Донэйр боксировали осенью 2019 года в финале турнира WBSS и в тяжелом поединке японец победил решением.
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