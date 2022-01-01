«Монстр» Иноуэ уничтожил очень стойкого претендента
Иноуэ намерен сменить дивизион
Японец жаждет стать абсолютным чемпионом мира
01 января 12:00
Наоя Иноуэ / Фото - livematchupdatesОдин из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории и обладатель титулов WBA и IBF в легчайшем дивизионе, японец Наоя Иноуэ (22-0, 19 KO) заявил, что поднимется в следующую, уже четвертый для себя, весовую категорию, если не выйдет в ринг на унификацию поясов в ближайшем будущем.
Цитирует Иноуэ boxingscene.com.
«Не думаю, что мои фанаты хотят смотреть на такие бои [о своем выступлении против таиландца Арана Дипаена]. Поэтому весной я попытаюсь выйти на объединительный поединок. Для меня очень важно звание абсолютного чемпиона, но если я не смогу добиться своей цели, тогда задумаюсь о титуле во втором легчайшем весе, – сказал боец».
Напомним, в своем последнем поединке, который состоялся 14 декабря, Иноуэ нокаутировал Арана Дипаэна (12-3, 11 KO).
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