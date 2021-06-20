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Иноуэ нокаутировал Дасмариньяса
Наоя жестко пробил печень соперника
07:59
Наоя Иноуэ / Фото: skysports.com
В Лас-Вегасе чемпион мира по версиям WBA и IBF в легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (20-0, 17 КО) нокаутировал в третьем раунде филиппинца Майкла Дасмариньяса (30-2-1, 20 КО).
Иноуэ начал поединок осторожно, не убегая в атаку сломя голову. Наоя позволял сопернику поработать, но Майкл в основном промахивался. Во втором раунде японец пристрелялся по печени и одним таким ударом отправил соперника в нокдаун.
В третьем раунде Иноуэ снова отправил Дасмариньяса в нокдаун ударом по печение. Майкл тяжело поднимался. Но в следующей же атаке Наоя ударом по корпусу нокаутировал соперника.
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