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Иноуэ: «В один момент припомню Казимеро все слова обо мне»

Японец признался, что мимо него не прошли многочисленные высказывания филиппинца
Бокс Профессиональный бокс
22:30
Иноуэ: «В один момент припомню Казимеро все слова обо мне»
Фото: boxingscene.com

Лидер легчайшего веса (до 53.5 кг), японец Наоя Иноуэ (20-0, 17 КО), готовящийся вернуться на американский ринг уже через несколько часов в Лас-Вегасе, признался, что мимо него не прошли многочисленные высказывания соседа по дивизиону, филиппинца Джона Казимеро (30-4, 21 КО).

Слова японца приводит портал boxingscene.com:

«Сейчас я сосредоточен исключительно на предстоящем бое. Да, я слышал его слова, но решил пока не обращать на них внимания.

Когда придет время сразиться, то я использую все, что он сказал обо мне, как мотивацию. И в ринге я припомню ему все его слова».

Напомним, следующим соперником Иноуэ станет филиппинец Майкл Дасмаринас.

Следите за боем Иноуэ – Дасмаринас в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – утром 20 июня, ориентировочно в 5:00.

Рене Тер Велде
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Наоя Иноуэ

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