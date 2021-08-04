Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»

Украинский боксер может встретиться с временным чемпионом WBC

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Инсайдер Лэнс Пагамайр в Twitter сообщил об еще одном потенциальном сопернике для украинского экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО):

«Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря на арене Madison Square Garden – это Джозеф Диас. Top Rank уже обратились к (президенту Golden Boy Promotions – прим.) Эрику Гомесу, чтобы узнать о доступности Диаса».

Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) в своем последнем поединке завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Ранее сообщалось, что 11 декабря Ломаченко может подраться против Ричарда Комми или полноценного чемпиона WBC Девина Хэйни.