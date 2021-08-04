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Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»

Украинский боксер может встретиться с временным чемпионом WBC
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:20
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Фото: Getty Images

Инсайдер Лэнс Пагамайр в Twitter сообщил об еще одном потенциальном сопернике для украинского экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО):

«Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря на арене Madison Square Garden – это Джозеф Диас. Top Rank уже обратились к (президенту Golden Boy Promotions – прим.) Эрику Гомесу, чтобы узнать о доступности Диаса».

Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) в своем последнем поединке завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Ранее сообщалось, что 11 декабря Ломаченко может подраться против Ричарда Комми или полноценного чемпиона WBC Девина Хэйни.

Сергей Остапенко
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Теги

Василий Ломаченко Джозеф Диас

Комментарии 3

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4 августа 2021г. 10:47
Да теперь Лому надо подобрать достойного соперника. Однако, реванш с Лопесом все ускользняет от реальности все дальше и дальше. Причиной тому является  страх Лопесов от Ломаченко, и поэтому они придумывает всякие болезни чтобы откладывать бой с Камбоссом, после которого он должен был провести реванш с Ломой. Да,  эти гондоны Лопесы прекрасно знают что  Лома за этот период не будет сидеть без боя. Вот какие хитрые жоппы - Лопесы.
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4 августа 2021г. 13:14
Правду говорил, дорогой. Но Ломаченко сам виноват в этом.
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4 августа 2021г. 13:32
Шанс даётся один раз и Вася его упустил, подарив победу Лопесу. Так что теперь не факт что он снова появится.
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