Интриги не вышло. Шакур Стивенсон легко победил Джеремию Накатилу

Американец стал временным чемпионом WBO во втором полулегком весе

Шакур Стивенсон / фото - Getty Images

На арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе закончился вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, в главном бою которого американец Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) победил намибийца Джеремию Накатилу (21-2, 17 КО) и стал временным чемпионом WBO во втором полулегком весе.

Бой завершился именно так, как и предполагали эксперты. Стивенсон не оставил оппоненту ни малейшего шанса, превосходя его в технике и скорости. Американец мог бы закончить бой досрочно, но принял решение поиграть с оппонентом до конца и выиграть бой решением. Так оно и вышло.

Разгромная победа Стивенсона единогласным решением судей: 120:107, 120:107, 120:107.

Напомним, Ломаченко не станет спускаться ради Стивенсона в полулегкий вес.