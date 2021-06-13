Стивенсон: «Я бы предпочел посмотреть бой Лопеса с Хэйни, чем его реванш с Ломаченко»
Интриги не вышло. Шакур Стивенсон легко победил Джеремию Накатилу
Американец стал временным чемпионом WBO во втором полулегком весе
09:16
Шакур Стивенсон / фото - Getty Images
На арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе закончился вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, в главном бою которого американец Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) победил намибийца Джеремию Накатилу (21-2, 17 КО) и стал временным чемпионом WBO во втором полулегком весе.
Бой завершился именно так, как и предполагали эксперты. Стивенсон не оставил оппоненту ни малейшего шанса, превосходя его в технике и скорости. Американец мог бы закончить бой досрочно, но принял решение поиграть с оппонентом до конца и выиграть бой решением. Так оно и вышло.
Разгромная победа Стивенсона единогласным решением судей: 120:107, 120:107, 120:107.
Напомним, Ломаченко не станет спускаться ради Стивенсона в полулегкий вес.