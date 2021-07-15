Украинцы среди лучших. Чухаджян и Голуб вошли в топ-10 рейтинга IBF
Иван Голуб свой следующий поединок проведет на ивенте от Triller
Украинец проведет 10-раундовый бой против опытного американца
14:47
Иван Голуб / Фото - boxing911Украинский полусредневес Иван Голуб (19-1, 15 КО) узнал дату своего следующего боя. Об этом сообщает Boxing Scene.
3 августа Голуб проведет 10-раундовый поединок против 38-летнего американца Эрика Уокера (20-3, 9 KO).
Отметим, что в поединке против Голуба Уокер впервые за карьеру спустится в полусредний дивизион.
Поединок состоится на ивенте от Triller, который пройдет на «Мэдисон-Сквер-Гарден», главным событием которого станет бой Майкл Хантер – Майк Уилсон.
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