Прогрейс объяснил, почему Тейлор побьет Рамиреса
Иван хотел победу. Комиссия отклонила апелляцию Редкача по бою с Прогрейсом
Украинец проиграл техническим нокаутом
22 мая 16:37
Редкач и Прогрейс / фото - Getty Images
Комиссия штата Джорджия рассмотрела апелляцию украинского полусредневеса Ивана Редкач (23-6-1, 18 КО) по результату боя против Реджиса Прогрейса (26-1, 22 КО). Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер.
Редкач требовал присудить ему победу дисквалификацией соперника, вместо поражения техническим нокаутом.
Комиссия единогласно отклонила прошение украинца и оставила прежнее решение.
Ранее Редкач отказался драться на голых кулаках против Дениса Беринчика (15-0, 8 КО).