Известна дата боя Логана Пола и Андерсона Силвы

Схватка возглавит одно из боксерских шоу





Логан Пол, Андерсон Силва

Видеоблогер Логан Пол и 46-летний экс-чемпион UFC Андерсон Силва проведут бой по правилам бокса во главе турнира, который состоится 19 сентября. Об этом сообщил портал LowKickMMA со ссылкой на скандального бойца Bellator Диллона Дэниса.



По словам Дэниса, ему предложили провести бой на этом турнире.

Напомним, ранее Пол не проиграл выставочный поединок Флойду Мейвезеру. Силва в своем последнем бою выиграл решением у Хулио Сезара Чавеса-младшего.