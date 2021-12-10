Известно, что сказал Ломаченко, когда рассмешил Комми на дуэли взглядов

Уже в этот уик-энд бойцы сойдутся в ринге арены MSG

Василий Ломаченко и Ричард Комми / фото - скриншот с дуэли взглядов

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и бывший обладатель титула IBF в легком дивизионе Ричард Комми (30-3-0, 27 KO) впервые встретились лицом к лицу в преддверии очного поединка, который состоится 11 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Во время дуэли взглядов произошел забавный инцидент. Вместо того чтобы пристально сверлить друг друга холодным взглядом, Ломаченко и Комми смеялись и обнимались.

Чуть позже компания Top Rank опубликовала видео, на котором слышно, какая фраза Ломаченко так сильно рассмешила Комми.

Ломаченко: «Это моя первая битва взглядов, когда мы смеемся друг другу. Удачи». Комми: «Ты отличный парень, мужик». Ломаченко: «Ты тоже».

Ранее Ломаченко заявил что не против провести реванш с Лопесом даже без поясов.