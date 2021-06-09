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Стало известно, где пройдет третий бой Фьюри и Уайлдера

Это будет самый топовый зал Лас-Вегаса

Бокс Профессиональный бокс
18:45
Стало известно, где пройдет третий бой Фьюри и Уайлдера
Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер / Фото: insider-voice.com

Третий поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщает Boxing Scene.

Как Решение по месту проведения боя было озвучено на ежемесячной конференции атлетической комиссии штата Невада.

Отметим, что поединок смогут посетить свыше 20 тысяч болельщиков.

Напомним, ранее промоутер Фьюри заявил, что у Уайлдера нет шансов кроме лаки-панча.

Карен Агабекян
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Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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