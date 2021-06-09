Ковнацки проведет реванш с Хелениусом в андеркарте боя Фьюри – Уайлдер
Стало известно, где пройдет третий бой Фьюри и Уайлдера
Это будет самый топовый зал Лас-Вегаса
18:45
Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер / Фото: insider-voice.com
Третий поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщает Boxing Scene.
Как Решение по месту проведения боя было озвучено на ежемесячной конференции атлетической комиссии штата Невада.
Отметим, что поединок смогут посетить свыше 20 тысяч болельщиков.
Напомним, ранее промоутер Фьюри заявил, что у Уайлдера нет шансов кроме лаки-панча.