Тренер Тейлора рассказал о дальнейших планах абсолютного чемпиона
Известно, когда и где Тейлор проведет следующий бой
Джош вернется в родную Шотландию
19:56
Джош Тейлор / Фото: Top Rank
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (18-0, 13 KO) следующий бой проведет против обязательного претендента Джека Кэттерала (26-0-0, 13 KO) в ноябре. Об этом со ссылкой на промоутера Боба Арума заявил в Twitter
журналист Дэн Рафаэль.
Бой Тейлора и Кэттералла состоится 20 или 27 ноября в Шотландии.
Напомним, ранее Арум заявлял, что планирует организовать бой Тейлора и Кроуфорда.
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