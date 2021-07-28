Известно, когда и где Тейлор проведет следующий бой

Джош вернется в родную Шотландию





Джош Тейлор / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (18-0, 13 KO) следующий бой проведет против обязательного претендента Джека Кэттерала (26-0-0, 13 KO) в ноябре. Об этом со ссылкой на промоутера Боба Арума заявил в Twitter журналист Дэн Рафаэль.



Бой Тейлора и Кэттералла состоится 20 или 27 ноября в Шотландии.

Напомним, ранее Арум заявлял, что планирует организовать бой Тейлора и Кроуфорда.